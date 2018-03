Irmãs Williams voltam à rotina Depois da ausência na final de Roland Garros, as irmãs Williams estão de volta à rotina de decidir os principais títulos do circuito mundial de tênis. Neste sábado, Venus e Serena vão disputar o Torneio de Wimbledon, no All England Club, terreno em que dominam há anos. A mais velha foi campeã em 2000 e 2001 e a caçula defende o troféu ganho em 2002. Nas semifinais, Serena conseguiu a doce e esperada revanche contra a belga Justine Hernin, para quem perdeu nas semifinais de Roland Garros. Agora, a mais nova das irmãs Williams precisou de apenas dois sets, 6/3 e 6/2, para impor sua força e garantir por mais um período a liderança do ranking feminino. "Estava muito concentrada neste jogo e não iria deixar escapar a oportunidade de devolver a derrota de Roland Garros", orgulhou-se a norte-americana. Venus também não deixou por menos. Meio quieta, depois de ter caído muito cedo em Roland Garros, chegou a hora de mostrar novamente sua força, indo à final em Londres, depois de superar a belga Kim Cljisters por 4/6, 6/3 e 6/1.