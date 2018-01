Irregular, Serena sofre para avançar à 3ª rodada do US Open

Depois de uma estreia quase sem esforço, Serena Williams precisou mostrar serviço para avançar no US Open nesta quarta-feira. A número 1 do mundo sofreu com a própria irregularidade, com seguidos erros no saque e no fundo de quadra, e chegou a ser ameaçada pela holandesa Kiki Bertens, apenas a 110ª do ranking. Mesmo assim, venceu em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

Serena vinha de uma estreia tranquila, na qual jogou apenas oito games. Permaneceu somente 30 minutos em quadra porque a russa Vitalia Diatchenko sofreu lesão e abandonou a partida, na segunda-feira. Em seu retorno à quadra, nesta quarta, a tenista da casa precisou superar as próprias falhas para vencer em 1h32min.

Serena entrou em quadra como a grande favorita, não apenas na partida, mas também no torneio. Com o status de quem busca fechar o Grand Slam em Nova York, após vencer as competições deste nível neste ano, a local foi surpreendida no início e teve o saque quebrado pela rival. Bertens abriu 2/1 e liderou até o décimo game, quando sacava para fechar o set.

A americana, então, iniciou sua reação. Devolveu a quebra e levou o duelo para o tie-break. Até que voltou a vacilar e a holandesa fez 4/0. A oscilação foi seguida de nova reação, desta vez definitiva, para fechar o set.

Na segunda parcial, Serena elevou o nível e começou quebrando o saque de Bertens. Obteve ainda outras duas quebras, mas também perdeu o serviço. Graças principalmente à irregularidade no saque. Foram 10 duplas faltas ao longo da partida. Além disso, cometeu 34 erros não forçados. As falhas só não custaram a vitória porque a holandesa também abusou das falhas, com 31.

Na sequência, Serena terá pela frente uma compatriota. Bethanie Mattek-Sands alcançou à terceira rodada pela primeira vez em 13 participações no US Open ao vencer outra americana, CoCo Vandeweghe, por 6/2 e 6/1. Para tanto, a tenista número 101 do mundo contou com o descontrole da rival, que destroçou sua raquete e até provocou a torcida ao levar 5/0 no set inicial.

Possível rival de Serena nas oitavas de final, a polonesa Agnieszka Radwanska não teve maiores problemas para avançar nesta quarta. Em partida com ares de vingança, ela superou a compatriota Magda Linette, que havia eliminado sua irmã Urszula na rodada de abertura, por 6/3 e 6/2. Na terceira rodada, enfrentará a também cabeça de chave Madison Keys. A norte-americana venceu nesta quarta a checa Tereza Smitkova por 6/1 e 6/2.

Também avançaram a francesa Kristina Mladenovic, a italiana Roberta Vinci, a estoniana Anett Kontaveit, a russa Darya Kasatkina e a local Madison Brengle.