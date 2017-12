Irregular, Guga perde o primeiro set Com um desempenho irregular, o tenista Gustavo Kuerten perdeu o primeiro set da partida contra o tailandês Paradorn Srichaphan, válida pela primeira rodada do Master Series de Madri. O tailandês esteve mais seguro, quebrou o serviço de Guga no quinto game e fechou a série em 6/4. O jogo está sendo acompanhado por alguns jogadores do Real Madrid, entre eles, o lateral Roberto Carlos. O segundo set já está em andamento. O vencedor deste confronto vai enfrentar o inglês Tim Henmann.