Irregular, Guga perde o terceiro set Com um tênis irregular, o brasileiro Gustavo Kuerten perdeu o terceiro set da partida contra o espanhol Tommy Robredo, pelas oitavas-de-final do Torneio de Roland Garros. A série foi muito equilibrada e acabou decidida no tie-break, quando o espanhol venceu por 7/6 (7-2). Com isso, ele faz 2 a 1 no jogo. O quarto set já está em andamento e Guga precisa vencer para continuar no torneio. O ganhador vai enfrentar o espanhol Albert Costa, que nesta segunda-feira derrotou o francês Arnaud Clement.