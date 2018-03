Isner atropela promessa sul-coreana e é o primeiro semifinalista em Miami

Uma das sensações do circuito da ATP na atualidade, o sul-coreano Hyeon Chung não resistiu ao potente saque do norte-americano John Isner nesta quarta-feira. Nas quartas de final do Masters 1000 de Miami, o tenista da casa abusou de sua principal qualidade para atropelar o rival de 21 anos e vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Foram 13 aces para o norte-americano, 14.º cabeça de chave e bem mais experiente que o rival, aos 32 anos. Com isso, ele devolveu a derrota sofrida para Chung no último confronto entre eles, em Auckland, este ano. No retrospecto geral, porém, Isner leva vantagem: 3 a 1.

Número 17 do mundo, o norte-americano faz grande campanha em Miami e já eliminou o terceiro colocado do ranking, Marin Cilic. Por outro lado, Chung desponta para o tênis nesta temporada. Atual número 23 do ranking, ele ganhou destaque no Aberto da Austrália, quando chegou às semifinais.

Se a expectativa era de um duelo equilibrado nesta quarta, Isner fez questão de torná-lo fácil. Vencendo 97% dos pontos em que acertou o primeiro serviço, ele não deu chances para Chung e ainda aproveitou três dos sete break points que teve para fechar o duelo.

Assim, Isner é o primeiro semifinalista do Masters 1000 de Miami. Agora, ele espera para conhecer seu adversário, que será o argentino Juan Martín Del Potro ou o canadense Milos Raonic, que se enfrentam ainda nesta quarta. Do outro lado da chave, as quartas de final têm: Alexander Zverev x Borna Coric e Pablo Carreño Busta x Kevin Anderson.