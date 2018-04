Isner bate Clement e conquista 1.º título em Auckland

Para chegar ao título, Isner, de 2,03m de altura, aproveitou seu forte saque, dificultando a devolução do adversário. Ao todo, o americano acertou 22 aces e 81% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço.

Clement, de 32 anos, reagiu no segundo set ao também mostrar bom aproveitamento no saque, com 93% de acerto. Dessa forma, não teve o serviço ameaçado e ainda impôs uma quebra ao americano, em duas oportunidades.

A terceira parcial foi a mais equilibrada. Cada tenista faturou uma quebra, em três chances. O título acabou decidido no tie-break, quando o forte de saque de Isner fez a diferença novamente.

O americano chegou a sua primeira conquista de nível ATP após ser vice-campeão do Torneio de Washington, em 2007. Na ocasião, foi derrotado na final pelo compatriota Andy Roddick. Já Clement, que possui quatro títulos, somou seu sétimo vice-campeonato.