Isner, dos EUA, vence Clement na final em Auckland

Isner, de 24 anos e conhecido por seu poderoso saque, salvou um match point no 12 game do último set para empatar com Clement e depois conseguiu dois aces para mandar a partida para o tiebreak.

Logo, o americano superou o francês com seus golpes fortes e abriu 3-1 de vantagem, antes de colocar um saque colocado à linha para conquistar seu primeiro título da ATP.

"Isto é impressionante, estou muito feliz de ter vencido aqui, porque é um dos meus torneios favoritos fora dos Estados Unidos", disse Isner aos jornalistas.

"Estive a um ponto de perder, mas joguei um tiebreak impecável em grande parte porque disse a mim mesmo que não tinha nada a perder", acrescentou ele.

Isner, que embolsou 64.250 mil dólares pelo título, disse que doará cinco mil para a Cruz Vermelha para ajudar a população do Haiti que sofre com os efeitos do terremoto.

Depois do jogo, Clement mostrou sua decepção com a derrota.

"Estive perto de ganhar a partida e estou muito decepcionado, mas durante toda a semana fiz o meu melhor e perdi para um jogador muito bom", disse Clement.

Anteriormente, os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares perderam na final de duplas para o neozelandês Marcus Daniell e o romeno Horia Tecau por 7-5 e 6-4.

(Reportagem de Greg Stutchbury)