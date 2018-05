Isner é eliminado por argentino Pella na estreia no Rio Open

A zebra deu as caras logo no primeiro jogo da chave masculina do Rio Open. No único jogo realizado na última segunda-feira, em rodada que foi praticamente toda adiada em razão da chuva, o norte-americano John Isner, 11º colocado no ranking da ATP, foi eliminado ao perder para o argentino Guido Pella, número 71 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 5/7 e 7/6 (10/8).

A partida foi paralisada no primeiro set em razão da chuva, quando Isner liderava por 6/5, sendo retomada apenas quatro horas depois. Pella sofreu com o saque do norte-americano, que disparou 31 aces, mas ainda conseguiu a vitória num duelo em que não converteu sequer um break point e ainda salvou três match points do oponente.

Depois de abrir sua temporada avançado às quartas de final em Auckland e às oitavas no Aberto da Austrália, Isner não conseguiu vencer no seu giro pela América do Sul, também sendo eliminado na primeira rodada do Torneio de Buenos Aires, na semana passada. Já Pella avançou no Rio Open e agora vai encarar o vencedor do duelo entre Santiago Giraldo e Gaston Elias.

PROGRAMAÇÃO

Com o atraso provocado pela chuva, a terça-feira será cheia no Rio Open, com várias das principais atrações do torneio entrando em quadra. Campeão em 2014, o espanhol Rafael Nadal enfrenta o compatriota Pablo Carreno Busta não antes das 18h30. Vencedor do torneio no ano passado, o também espanhol David Ferrer duelará com o chileno Nicolas Jarry, no quarto jogo da quadra 1. A rodada desta quadra começa às 11h.

O brasileiro Thomaz Bellucci, que teve seu jogo adiado para esta terça, duelará com o ucraniano Alexandr Dolgopolov não antes das 17h. A terça do Rio Open também terá em quadra o francês Jo-Wilfried Tsonga, que vai encarar o jovem brasileiro Thiago Monteiro, após a partida de Bellucci. Os brasileiros Teliana Pereira, Paula Gonçalves e João Souza, o Feijão, são outros que vão atuar nesta terça.