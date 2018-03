Isner quebra invencibilidade de Del Potro e vai à final do Masters de Miami

O norte-americano John Isner quebrou uma invencibilidade de 15 jogos de Juan Martín del Potro ao vencer o argentino por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/2), nesta sexta-feira, e avançar à final do Masters 1000 de Miami.

O tenista sul-americano vinha de uma sequência vitoriosa que o levou a conquistar os títulos do ATP 500 de Acapulco, no México, e do Masters de Indian Wells, também nos Estados Unidos, onde superou o suíço Roger Federer em uma final épica para ficar com a taça.

Del Potro não perdia um jogo desde fevereiro, quando foi superado pelo também norte-americano Frances Tiafoe nas oitavas de final do Torneio de Delray Beach, outra competição realizada em quadras duras nos EUA.

Ao quebrar esta invencibilidade, Isner se credenciou para enfrentar na decisão de Miami, no domingo, o ganhador da semifinal entre o alemão Alexander Zverev e o espanhol Pablo Carreño Busta, que está marcada para começar às 20 horas (de Brasília) desta sexta-feira.

Atual 17º colocado do ranking mundial, Isner fez valer nesta sexta o poder do seu saque, fundamento em que é especialista, para desbancar o favoritismo do rival, hoje o sexto tenista da ATP. O tenista da casa confirmou todos os serviços sem oferecer nenhuma chance de quebra ao argentino em todo o confronto e ainda converteu dois de três break points, ambos no primeiro set, para atropelar com um 6/1 e abrir vantagem.

Já na segunda parcial, bem mais equilibrada, os dois tenistas ganhar todos os seus games de saque e a disputa foi ao tie-break, no qual o norte-americano voltou a ser bem superior para aplicar o 7/2 que liquidou o duelo.

Essa foi a quarta vitória de Isner em dez partidas com Del Potro, que já havia sido superado pelo rival no embate anterior entre os dois, no Masters 1000 de Paris do ano passado, quando o argentino também levou a melhor sobre o adversário no Masters do Canadá.