Israelense avança no torneio de Roma O tenista israelense Harel Levy que eliminou o ex-número 1 do mundo Pete Sampras na primeira rodada do Master Series de Roma, voltou a surpreender hoje. Levy garantiu vaga na terceira rodada do torneio ao derrotar o espanhol Francisco Clavet em dois sets a zero - parciais de 6/4 e 7/6 (8-6). O sul-africano Wayne Ferreira também avançou para a próxima etapa ao vencer o inglês Greg Rusedski (GBR), por dois dois a zero, parciais de 6/4 e 6/4.