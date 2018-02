Israelense elimina Kuznetsova no Masters de Miami Atual campeã do Masters Series de Miami, a russa Svetlana Kuznetsova deu adeus à competição ao ser eliminada pela israelense Shahar Peer por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3, nesta segunda-feira. Peer agora enfrenta a italiana Tathiana Garbin por uma vaga nas semifinais do evento. A israelense é 10 anos mais jovem do que sua adversária e está nove posições à frente no ranking da WTA: uma é 16.ª e a outra é 25.ª. Com a derrota, Kuznetsova vai cair para o quinto lugar no ranking da WTA e ainda pode ser superada pela compatriota Nadia Petrova, que continua viva na competição e enfrenta Justine Henin por uma vaga nas quartas-de-final.