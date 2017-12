Itália vai investigar clubes de futebol A Câmara dos Deputados e o Ministério Público pretendem fazer uma rigorosa investigação sobre a situação financeira dos clubes de futebol da Itália. Dentro de duas semanas, deverão começar as audiências, quando serão ouvidos o presidente do Comitê Olímpico, Gianni Petrucci, o presidente da Federação, Franco Carraro, e o presidente da Liga, Adriano Galliani. Paralelamente, fiscais da receita vão investigar eventuais irregularidades nos balancetes dos clubes. De acordo com o jornal "La Gazzetta dello Sport", só para o Fisco, os clubes italianos estão devendo 510 milhões de euros (U$ 647 milhões). As investigações são conseqüência de insinuações feitas pelo presidente do Bolonha, Giuseppe Gazzoni Frascara, que, em entrevista a uma revista, criticou o que chamou de ?doping? dos balanços contábeis. Segundo ele, os grandes clubes do país promovem a compra e venda de jogadores de segunda linha por preços exorbitantes, justamente para adulterar balanços. O dirigente falou também salários pagos através de sistemas de caixa dois ou de salários que simplesmente deixam de ser efetuados.