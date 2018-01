Italiano vence torneio de Campinas O tenista italiano Alessio Di Mauro venceu o paraguaio Ramon Delgado neste domingo, e conquistou o títuto do Challenger de Campinas. As parciais foram de 6/2 e 6/4. Os brasileiros não foram bem no torneio, disputado na Sociedade Hípica de Campinas. Numa semifinal,Ricardo Mello perdeu para Di Mauro; em outra, Daniel Mello foi derrotado pelo paraguaio Ramon Delgado.