Itaparica recebe exibição de tênis As números 1 e 2 do tênis feminino brasileiro, respectivamente Nanda Alves e Carla Tiene, fazem uma espécie de tira-teima nesta quinta-feira em Itaparica, Bahia, na abertura do Banco Cruzeiro do Sul Challenger. As duas se enfrentam às 16h30, em jogo que terá transmissão pela Bandsports. O evento terá também um jogo de duplas mistas, na sexta-feira, no mesmo horário, com Nanda Alves jogando ao lado de Flávio Saretta contra Carla Tiene e André Sá. Na última partida, no sábado, Saretta joga com Sá, também às 16h30, com transmissão pelo Canal 21.