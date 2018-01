ITF adia EUA x Índia pela Davis Em razão do ataque terrorista aos Estados Unidos, o presidente da Federação Internacional de Tênis, o italiano Francesco Ricci Bitti, anunciou o adiamento do confronto de acesso ao Grupo Mundial entre EUA e Índia, que estava marcado para o próximo fim de semana na Carolina do Norte. Os jogos serão disputados de 12 a 14 de outubro. Já os confrontos válidos pelas semifinais do Grupo Mundial entre Austrália e Suécia e Holanda e França estão confirmados para 21 a 23 de setembro.