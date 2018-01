ITF altera data do sorteio da Davis A Federação Internacional de Tênis (ITF) anunciou nesta quarta-feira que o sorteio da Copa Davis de 2002 será realizado no próximo dia 18 de outubro por causa do adiamento da eliminatória entre Índia e Estados Unidos, inicialmente marcada para o próximo final de semana, em virtude dos atentados terroristas sofridos pelo país norte-americano nas cidades de Nova York e Washington. Antes, o sorteio estava marcado para o dia 4, em Zurique. Agora, o duelo entre as equipes será disputado entre os dias 12 e 14 de outubro. De acordo com o presidente da ITF, o italiano Francesco Ricci Bitti, se a data inicial do sorteio fosse mantida, teria afetado os grupos do mundial e as primeiras rodadas da América Latina, Ásia e Oceania. ?Depois de consultar Juan Margest, presidente do comitê da Copa Davis, e a BNP Paribas, novo patrocinador do evento, tive a impressão de que era necessário uma alteração nas datas das disputas?, revelou. No próximo final de semana serão realizadas as semifinais da Davis entre Austrália e Suécia, em Sydney, e Holanda e França, em Roterdã.