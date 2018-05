ITF anula suspensão de belgas Wickmayer e Malisse

A Federação Internacional de Tênis (ITF) anunciou nesta quarta-feira que anulou a suspensão da tenista belga Yanina Wickmayer e de seu compatriota Xavier Malisse. Os dois estavam proibidos de jogar por um ano, por não terem sido encontrados para exames antidoping.

A suspensão foi dada inicialmente por uma corte na Bélgica, que considerou os dois tenistas culpados por suas ausências nos exames. Depois de apreciar a defesa de ambos, o tribunal belga voltou atrás.

Para retomarem suas atividades, no entanto, Wickmayer e Malisse precisavam do aval da ITF. Agora, com o fim da suspensão, eles podem voltar a jogar imediatamente.

Wickmayer, de 20 anos, ocupa atualmente a 16ª colocação no ranking mundial. Ela ficou fora da lista de cabeças de chave do Aberto da Austrália, devido à suspensão, e precisará de um convite da organização para jogar no evento.

O veterano Malisse, 94º colocado, também terá de trabalhar para receber um convite para a chave principal do primeiro Grand Slam do ano.