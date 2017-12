ITF avisa: "Não há crise no tênis" O cenário econômico internacional, com turbulências causando instabilidades em várias modalidades esportivas, não assusta mais o tênis, como garantiu o presidente da ITF, a Federação Internacional de Tênis, Francesco Ricci Bitti, em entrevista à agência Reuters, na recente viagem a Londres para o sorteio da chave de 2003 da Copa Davis. O dirigente assegura que não há crise no esporte e arrisca a dizer ainda que o tênis está acima das expectativas e ?muito saudável?. Esta situação desenhada por Francesco Ricci Bitti pode tranqüilizar o setor. Afinal, nos bastidores há ainda muito temor com a pesada herança deixada pelo colapso da ISL, em declarada falência, deixando dívidas enormes com a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e, especialmente, com os diretores de torneios. Principalmente, os dos nove Masters Series, que de uma hora para outra se viram sem os US$ 3 milhões da premiação, até então assegurados pelos contratos de transmissão por TV, que estavam vendidos pela ISL. O reffexo desta falência da ISL, que havia assinado contrato milionário com a ATP por 10 anos, garantindo não só o pagamento da premiação dos torneios, como a participação de vários patrocinadores em cada competição, em troca dos direitos de venda de transmissões dos jogos, estão ainda sendo vistos. A Alemanha, por exemplo, que tinha a sede de dois Masters Series, estava disposta a abrir mão de seus eventos, apesar de ter nas costas a força do patrocínio da Mercedes Benz em todos estes eventos. Os resultados estão claros: o torneio de Stuttgart não suportou as despesas e este ano foi tranferido para Madri. O Masters Series de Hamburgo também organizou a competição deste ano de forma heróica, enquanto outras tradicionais sedes, como Montecarlo, não tiveram a mesma estrutura de antes e foram forçadas a organizarem eventos mais simples, economizando até mesmo nas páginas dos sites. "Tivemos realmente tempos difícies com o colapso da ISL e seu acordo com a ATP", declarou Francesco Ricci Bitti. "Mas estou convencido de que isso é temporário e de alguma forma foi positivo para a sedimentação do tênis", explicou. O dirigente lembra que esta situação vivida pela ATP forçou seu presidente, Mark Miles, a buscar soluções rápidas e conseguiu boas negociações com bancos, além de ter reforçar o já bom contrato de patrocínio com a Mercedes Benz. "Além disso, a Copa Davis vive momentos de muito sucesso em todos os países, sem contar que os torneios do Grand Slam estão a cada ano maiores e aumentado as premiações. A vitalidade do esporte não me deixa dúvidas de que já estamos longe de uma crise." A verdade é que os torneios do Grand Slam são mesmo os mais milionários, com o público brigando por ingressos desde os primeiros dias e filas de patrocinadores a espera de um espaço no evento. O mesmo, porém, não acontece com torneios da ATP, em que a lotação das arquibancadas costuma ser favorável apenas a partir das quartas-de-final ou das semifinais e a briga por bons patrocinadores só agora começa a dar sinais de segura e bem-vinda vitalidade.