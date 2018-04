ITF bane por 10 anos juiz que atuou no US Open suspenso A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) baniu por dez anos um juiz croata que atuou em partidas do US Open do ano passado enquanto estava suspenso. O croata Denis Pitner recebeu a dura punição porque foi juiz de linha no Grand Slam disputado em Nova York durante suspensão anterior, que tinha duração de 12 meses e que havia iniciado em agosto.