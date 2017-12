ITF confirma sede e Uruguai reage A Federação Internacional de Tênis (ITF) ratificou a Colômbia como sede do confronto com o Uruguai pela Zona Sul-Americana da Copa Davis, apesar dos conflitos armados no país. A decisão foi mal recebida pelos uruguaios, que decidiram escalar uma equipe com jogadores voluntários. ?Não podemos obrigar ninguém a ir a um teatro de operação de guerra?, explicou o diretor da Federação Uruguaia de Tênis, Hugo Delgado, referindo-se ao conflito armado entre o governo colombiano e a guerrilha. As partidas serão disputadas nos dias 5, 6 e 7 de abril, na cidade de Villavicencio, a menos de 100 quilômetros de Bogotá.