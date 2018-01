ITF define 1ª rodada da Copa Davis Já estão definidos os confrontos e as sedes dos jogos da primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, conforme divulgou nesta quinta-feira a ITF (Federação Internacional de Tênis). A Austrália vai jogar em quadra de cimento aberta diante da Suécia; os Estados Unidos escolheram também o cimente para enfrentar a Áustria em Uncosville; a Bielo Rússia joga em Minsk, no carpete, diante da Rússia; a Romênia joga com a Suíça no saibro, em Bucareste: a França inventou, pois vai jogar em saibro coberto diante da Croácia; a Holanda também escolheu o saibro coberto para enfrentar o Canadá; e a República Checa vai mesmo de carpete coberto em Brno diante da Espanha.