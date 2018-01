ITF divulga equipes da Copa Davis A Federação Internacional de Tênis (ITF) divulgou nesta terça-feira os integrantes das equipes da Austrália, Suécia, Holanda e França que disputarão as semifinais da Copa Davis, de 21 a 23 de setembro. Os australianos, liderados pelo campeão do US Open Lleyton Hewitt, receberão os suecos no Centro Olímpico de Tênis de Sydney, em piso de cimento, enquanto o outro confronto será disputado em piso de carpete no Sportspalace Ahoy, em Rotendã. Austrália x Suécia Lleyton Hewitt Thomas Johansson Patrick Rafter Thomas Enqvist Wayne Arthurs Jonas Bjorkman Todd Woodbridge Magnus Larsson Holanda x França Paul Haarhuis Sebastien Grosjean Sjeng Schalken Arnaud Clement Raemon Sluiter Nicolas Escude Jan Siemerink Fabrice Santoro