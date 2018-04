ITF diz que não tem provas de que Haas foi envenenado

A Federação Internacional de Tênis (ITF, em inglês) afirmou nesta segunda-feira que não há provas para manter as acusações de que o tenista alemão Tommy Haas foi envenenado durante a semifinal da Copa Davis entre seu país e a Rússia, em Moscou. "Depois de pesquisas, a ITF concluiu que não há informação médica ou qualquer tipo de evidência para provar as especulações recentes sobre a condição médica de Tommy Haas durante a semifinal da Davis entre Alemanha e Rússia", disse um comunicado da federação. Além disso, a ITF afirmou que "não fará mais comentários" sobre o assunto. Haas precisou desistir da segunda partida de simples, contra Mikhail Youzhny, alegando problemas no estômago. O confronto, no final de setembro, foi vencido pela Rússia por 3 a 2 e classificou a equipe à decisão contra os Estados Unidos - que ocorre neste fim de semana na cidade americana de Portland, no Oregon. Há poucos dias, o também alemão Alexander Waske denunciou que alguém da cena esportiva russa (cujo nome não foi revelado), lhe disse então que Haas tinha sido envenenado, o que motivou a realização de uma série de exames médicos para determinar a origem do problema.