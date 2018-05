ITF nomeia Federer e Serena campeões mundiais do ano

A Federação Internacional de Tênis (ITF) nomeou nesta terça-feira o suíço Roger Federer e a americana Serena Williams como os campeões mundiais de 2009. O tenista número 1 do mundo levou o prêmio pela quinta vez, enquanto a líder do ranking feminino foi coroada pela segunda vez na carreira.

Federer faturou o título depois de uma temporada marcante na história do tênis. Ele completou o Grand Slam ao vencer Roland Garros e, ao ser campeão em Wimbledon, chegou aos 15 troféus de Grand Slam, superando o recorde de Pete Sampras. A conquista legitimou o título simbólico de melhor jogador de todos os tempos, inclusive na opinião do rival americano.

"Vencer Roland Garros pela primeira vez, quebrar o recorde de Grand Slam e retomar a liderança do ranking é incrível. Significa muito para mim terminar este ano novamente no topo", celebrou Federer, que voltou a ser número 1 do ranking em 2009, após perder o posto em agosto do ano passado para Rafael Nadal.

"É uma honra para mim ser nomeado o campeão do mundo da ITF pela quinta vez. Foi um ano incrível para mim, tanto dentro quanto fora das quadras", completou o suíço, que se casou com a eslovaca Miroslava Vavrinec e se tornou pai de duas gêmeas.

Já Serena Williams teve o ano marcado pelas conquistas do Aberto da Austrália e de Wimbledon, chegando ao número de 11 títulos de Grand Slam. De quebra, voltou ao topo do ranking ao final do Masters de Doha, última competição da temporada.

A americana também faturou o título de campeã mundial nas duplas, ao lado da irmã Venus. O feito não era obtido desde 1999, quando Martina Hingis foi coroada pelo desempenho no jogo de simples e nas duplas. No masculino, Bob e Mike Bryan levaram o prêmio pela sexta vez.