ITF revela doping, mas libera tenista Romboli para jogar

O brasileiro, que está apenas em 452º lugar no ranking da ATP, afirmou que o resultado positivo aconteceu por causa do consumo de um suplemento contaminado, que foi prescrito por um médico, e garantiu que não teve a intenção de obter benefícios esportivos.

A ITF aceitou o argumento de Romboli e lhe aplicou uma suspensão de oito meses e meio, iniciada em 1º de setembro de 2012. Assim, ele perdeu todos os resultados conquistados desde então e também a sua campanha no challenger colombiano, em que tinha avançado até as oitavas de final.

"A ITF aceitou a defesa do sr. Romboli sobre as circunstâncias de sua ingestão de furosemida e hidroclorotiazida, e ele (a) preenche os requisitos para satisfazer artigo 10.4 do programa (Eliminação ou redução do período de inelegibilidade por substância específica em determinadas circunstâncias), e (b) não tinha nenhuma falha significativa ou negligência", anunciou.

Agora, porém, Romboli está liberado para voltar a entrar em quadra após o encerramento da sua pena neste dia 15 de maio. "A violação da regra antidoping nos termos do artigo 2.1 do programa pelo sr. Romboli foi confirmada, e foi determinado que ele está suspenso por um período de oito meses e meio, datado para começar em 1º de setembro de 2012, a data em que ele aceitou uma suspensão provisória voluntária, e que terminou à meia-noite no dia 15 de maio de 2013", explicou a ITF.