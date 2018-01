Ivan Lendl irá entrar no Hall da Fama O checo naturalizado norte-americano Ivan Lendl irá entrar no Hall da Fama do Tênis, em cerimônia a ser realizada no dia 14 de julho, nos Estados Unidos. Com 94 títulos na carreira (oito de Grand Slam), o ex-tenista foi o primeiro colocado do ranking mundial por 270 semanas, sendo 157 consecutivas, entre 9 setembro de 85 e 12 de setembro de 88.