Ivanisevic avança em Indianápolis O campeão de Wimbledon de 2001, Goran Ivanisevic, e o vencedor do US Open do ano passado, Marat Safin, foram os dois primeiros tenistas a garantirem vaga nas semifinais do ATP Tour de Indianápolis, torneio de US$ 800 mil em prêmios e um dos mais concorridos preparatórios para o Aberto dos Estados Unidos, que começa dia 27. Curiosamente, os dois jogadores terminaram suas partidas reclamando de um problema crônico para ambos: as dores nos ombros. O croata Ivanisevic, dono de um dos saques mais poderosos do circuito mundial, ganhou do marroquino Younes El Aynaoui por 7/5 e 6/3 e confessou que já não dá mais tanta atenção ao problema físico. Teria de passar por uma cirurgia, mas dribla a internação hospitalar com remédios contra a dor. "Tento esquecer a dor", confessou Ivanisevic. "Atualmente, só penso na incrível confiança que adquiri em meu jogo depois de ter conquistado o título de Wimbledon." Desde que levantou troféu no mais tradicional torneio inglês, o croata perdeu apenas uma partida, e foi justamente para Gustavo Kuerten, nas quartas-de-final do Masters Series de Cincinnati. Mas ele não quer levar em conta este resultado. Diz que não sabe explicar direito o que aconteceu. "Joguei muito mal aquela partida", avaliou. "Acho que não serve como referência, pois dificilmente repetiria uma atuação tão ruim." Com este espírito, Ivanisevic mantém-se como um dos maiores favoritos ao título do ATP Tour de Indianápolis, torneio vencido pelo brasileiro Gustavo Kuerten ano passado. Na final da competição de 2000, Guga levantou o troféu ao vencer Marat Safin. Agora, o tenista russo chega novamente às semifinais, depois de uma boa vitória sobre o sueco Thomas Enqvist por 7/5 e 6/4. Mas, ele também deixou o jogo reclamando de um problema no ombro que o persegue desde o início da atual temporada. "Quando saco bem, forte e colocado, meu jogo anda e os resultados aparecem", afirmou. "Resolvi esquecer as dores no ombro e sacar com violência, pois assim posso voltar a mostrar meu verdadeiro tênis."