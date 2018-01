Ivanisevic avança em S. Petersburgo O tenista croata Goran Ivanisevic se classificou nesta segunda-feira para a segunda rodada do Torneio de São Petersburgo ao derrotar o chileno Nicolás Massú por dois sets a zero. As parciais foram de 6/2 e 6/3. Também pela primeira rodada, o espanhol Alberto Martin passou pelo alemão Lars Bergsmuller, ao vencer por dois sets a um - parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. A primeira rodada teve ainda os seguintes resultados: Fabrice Santoro (FRA venceu Michail Elgin (RUS) por 6/4 e 6/3. Daniel Vacek (Rep. Checa) venceu Olivier Rochus (BEL) por 6/3 e 7/6 (7-3). Vladimir Voltchkov (Bielo-Rússia) venceu Nicolas Escudé (FRA) por 6/2, 7/6 (7-4).