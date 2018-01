Ivanisevic: cai o 1º cabeça-de-chave O tenista croata Goran Ivanisevic foi surpreendido nesta terça-feira pelo sueco Andreas Vinciguerra e acabou eliminado logo na segunda rodada do Master Series de Paris. Com um tênis sólido, Vinciguerra venceu o primeiro set com autoridade ao fechar em 6/4. Ivanisevic reagiu e venceu o segundo set em 3/6, mas o sueco recuperou o domínio no terceiro e fechou o jogo no tie-break: 7/6 (8-6). Ivanisevic é o primeiro cabeça-de-chave a cair no torneio. Ainda pela primeira rodada, nesta terça, Albert Costa venceu Michael Llodra 7/6 e 6/1 e, Dominik Hrbaty derrotou Max Mirnyi 6/2 e 7/6. O brasileiro Gustavo Kuerten estréia no torneio hoje, por volta das 17h30. Vai enfrentar o checo Bohdan Ulihrach.