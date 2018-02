Ivanisevic dá adeus a Wimbledon A emoção marcou a despedida de Goran Ivanisevic - campeão em 2001 - do torneio de Wimbledon. Fez um bom jogo, diante de outro ex-campeão, o australiano Lleyton Hewitt, mas deixou claro que não tem mesmo mais condições de brigar com os melhores do mundo e perdeu por 3 a 0, parciais de 6/2, 6/3 e 6/4. Com os olhos cheios de lágrimas, Goran despediu-se com carinho da torcida e ainda homenageou seu país, com vestir a camisa 10 da seleção croata. Com muitas esperanças em Wimbledon, Lleyton Hewitt vai agora enfrentar o espanhol Carlos Moya, que também garantiu uma vaga nas oitavas de final ao superar o russo Dmitry Tursunov por 6/1, 6/4 e 7/5. Em jogos ainda de terceira rodada, Andy Roddick ganhou de Alexander Peya, 6/3, 7/6 e 6/4; Taylor Dent de Stefano Pescosolido, por 6/3, 6/3 e 7/6; Keneth Carlsen de Andrei Pavel, por 7/6, 6/4 e 6/3; Sjeng Schalken de Todd Martin por 6/3, 6/2, 4/6 e 6/3; Thomas Enqivist de Juan Ignacio Chela por 6/3, 6/7, 6/1, 3/6 e 6/3; Vince Spadea de Felix Mantilla por 6/1, 6/2 e 6/2; Rainer Schuettler de Greg Rusedski por 6/7, 7/6, 6/7, 6/2 e 6/2; Mario Ancic de Julien Benneteau por 4/6, 7/6, 6/2, 5/7 e 6/4; Karol Beck de Tommy Robredo por 7/5, 6/4 e 6/2; Xavier Malisse de Tommy Haas por 3/6, 6/3, 6/2 e 6/4; Mark Philippoussis de Martin Verkerk por 6/3, 7/6 e 7/5; Hicham Arazi de David Ferrer por 6/7, 6/4, 6/3 e 7/6; e Tim Henman de Ivo Heuberger por 7/5, 6/3 e 6/2.