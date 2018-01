Ivanisevic derrota Safin em Londres Depois do australiano Patrick Rafter, o croata Goran Ivanisevic é o segundo tenista a garantir vaga nas semifinais do torneio de Wimbledon, em Londres. Nesta quarta-feira, Ivanisevic venceu o russo Marat Safin por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (7/2), 7/5, 3/6 e 7/6 (7/3), e avançou na disputa. Com esta vitória, Ivanisevic ajudou o brasileiro Gustavo Kuerten, já que Safin disputa a liderança do ranking mundial com Guga e Andre Agassi, que ainda está na disputa em Wimbledon. O próximo adversário do croata sairá do confronto entre o britânico Tim Henman e o suíço Roger Federer.