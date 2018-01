Ivanisevic é campeão de Wimbledon O tenista croata Goran Ivanisevic, enfim, conquistou o título do torneio de Wimbledon. Depois de ser vice três vezes (em 92, 94 e 98), Ivanisevic derrotou o australiano Patrick Rafter por 3 sets a 2 (6/3, 3/6, 6/3, 2/6 e 9/7), em mais de 3 horas de jogo, nesta segunda-feira, em Londres, e sagrou-se campeão. Na centenária disputa de Wimbledon, Ivanisevic se torna apenas o 16º campeão da história. Aos 29 anos, o tenista croata conquista o título mais importante de sua carreira: seu primeiro de Grand Slam. E mais, chega ao troféu depois de ter sido convidado pela organização do torneio - um fato inédito -, já que estava na posição 125 do ranking mundial. Adiada por causa das chuvas em Londres, a final foi disputada excepcionalmente nesta segunda-feira. Cada tenista teve o domínio em dois sets da partida. No quinto e decisivo, houve total equilíbrio. Os dois confirmaram seus serviços até o 15º game, quando Ivanisevic quebrou o saque de Rafter e depois, fechou em 9 a 7. O croata chegou a desperdiçar 3 match points, mas conseguiu ganhar a partida. Na campanha do título, além da vitória na final sobre Rafter, Ivanisevic ganhou outros seis jogos. Primeiro, fez 3 a 0 no sueco Fredrik Johnsson. Depois, pela ordem, marcou 3 a 1 em Carlos Moyá (Espanha), 3 a 1 em Andy Roddick (Estados Unidos), 3 a 0 em Greg Rusedski (Grã-Bretanha), 3 a 1 em Marat Safin (Rússia) e, numa conturbada semifinal (adiada duas vezes por causa da chuva), o campeão derrotou o britânico Tim Henman por 3 sets a 2.