Ivanisevic é eliminado na estréia O tenista croata Goran Ivanisevic foi eliminado nesta segunda-feira na primeira rodada do Torneio de Queens, ao ser derrotado pelo checo Jan Vacek por dois sets a zero. As parciais foram de 6/2 e 6/2. O britânico Greg Rusedski venceu o norte-americano Robby Ginepri por 2 a 1 - parciais de 7/6 (5), 3/6 e 6/0 - e o marroquino Hucham Arazi passou pelo russo Andre Stoliarov - 7/6 (2), 3/6 e 6/3. Ainda pela primeira rodada, o norte-americano Cecil Mamiit venceu o francês Olivier Mutis em três sets - por 6/4, 4/6 e 6/3. O Torneio de Queens é uma espécie de preparatório para Wimbledon, que começa no dia 23.