Ivanisevic é eliminado no Catar O tenista croata Goran Ivanisevic foi eliminado na segunda rodada do Torneio do Catar, que distribui US$ 1 milhão em prêmios e está sendo disputado em Doha. Nesta quarta-feira, ele perdeu para o checo Radek Stepanek por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2.