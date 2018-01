Ivanisevic é finalista em Wimbledon O tenista croata Goran Ivanisevic que entrou no torneio como convidado, garantiu neste domingo uma vaga na final de Wimbledon. Ivanisevic derrotou o inglês Tim Henman por 3 sets a 2 - parciais de 7-6, 6-7 (6-8), 0-6, 7-6 (7-5) e 6-3 - em partida disputada ao longo de três dias. O jogo começou na sexta-feira, mas foi interrompido por causa da chuva e transferido para o dia seguinte. No sábado, a chuva voltou e a partida foi adiada para este domingo de manhã. Na final, marcada para esta segunda-feira, Ivanisevic vai enfrentar o australiano Patrick Rafter, que na sexta-feira cedo eliminou Andre Agassi, também por 3 a 2. Ivanisevic, de 29 anos, alcança a sua quarta final de torneio, mas até hoje não venceu nenhuma. O croata, no entanto, se transformou hoje no primeiro tenista da história a chegar à final depois de ter entrado como convidado. A final feminina - entre a norte-americana Venus Williams e a belga Justine Henin - que estava prevista para ontem mas também adiada para este domingo por causa da chuva, deve começar dentro de mais alguns minutos.