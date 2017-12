Ivanisevic e Moyá vencem na estréia O croata Goran Ivanisevic, cabeça-de-chave número 15, passou com tranqüilidade pela primeira rodada do US Open e venceu o norte-americano Hugo Armando por 3 sets a 0 - parciais de 6/4, 6/4 e 6/3. Também pela primeira rodada, o espanhol Carlos Moyá venceu o americano Mardy Fish pelo placar de 3 a 0: as parciais foram de 6/3, 7/6 (3) e 6/3. A rodada ainda teve a vitória do eslovaco Dominik Hrbaty sobre o espanhol Alex Calatrava por 3 a 1 (6/2, 2/6, 6/2 e 6/3). Já o espanhol Félix Mantilla derrotou o argentino José Acasuso por 6/3, 6/3 e 6/4. Outro argentino derrotado nesta quarta-feira foi Gáston Gaudio. Ele perdeu para Max Mirnyi, da Bielo-Rússia, por 3 a 0 - 7/6 (6), 6/3, 7/6 (4).