Ivanisevic e Rafter em final inédita Nesta segunda-feira, a partir das 8 horas de Brasília, se a chuva deixar, será disputada a final masculina entre o croata Goran Ivanisevic e o australiano Patrick Rafter, em jogo que apontará um campeão inédito no torneio de Wimbledon. Por ironia do destino, justamente um tenista convidado dos organizadores é quem acabou com a festa dos ingleses. O croata Goran Ivanisevic, apenas o número 125 do ranking mundial, mas com um belo retrospecto em Wimbledon - já havia chegado a três outras finais, em 1992, 94 e 98 -, foi o responsável por eliminar o favorito da torcida local, o britânico Tim Henman. Em jogo que começou na sexta-feira e só terminou neste domingo pela manhã, em razão das várias paralisações por causa das chuvas, Ivanisevic derrotou Henman por 3 sets a 2, parciais de 7/5, 6/7 (8/6), 0/6, 7/6 (7/5) e 6/3. Agora, Ivanisevic vai decidir o título diante do australiano Patrick Rafter, nesta segunda-feira. Em razão da transferência da final masculina, os organizadores do torneio colocaram à venda dez mil ingressos ao preço único de 40 libras. A quilométrica fila começou na tarde de domingo, com muita gente acampada na calçada e preparada para passar a noite esperando a abertura das bilheterias nesta segunda-feira pela manhã. Até hoje, o torneio de Wimbledon, em sua centenária história, só teve 15 diferentes campeões. E, este ano, o título irá para um jogador que jamais conquistou esta competição. Ivanisevic chegou a outras três finais e perdeu todas, enquanto Rafter conquistou dois títulos do Grand Slam, mas ambos no US Open, de 1997 e 98.