Ivanisevic estréia bem no Catar O tenista croata Goran Ivanisevic estreou com vitória no Torneio do Catar, que está sendo disputado em Doha. Nesta terça-feira, ele ganhou do austríaco Stefan Koubek por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3. Outro destaque da primeira rodada foi a vitória do checo Jiri Novak sobre Markus Hipfl, também da Áustria, por 3/6, 6/3 e 6/2. Mais sete partidas foram disputadas nesta terça-feira em Doha. O austríaco Julian Knowle ganhou do espanhol Albert Portas por 6/4, 1/6 e 7/6 (7/3), o francês Anthony Depuis derrotou o italiano Andrea Gaudenzi com um duplo 6/3, o espanhol Fernando Vincente venceu o marroquino Karim Alami com 6/2 e 6/2, o checo Radek Stepanek superou o belga Christophe Roshus por 7/6 (7/5) e 6/3, o alemão Rainer Schuettler eliminou o finlandês Jarkko Nieminen por 6/3 e 6/2 e o espanhol Albert Montanes passou pelo seu compatriota David Sanchez por 6/3 e 6/2.