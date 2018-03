Ivanisevic estréia com vitória em Miami O tenista croata Goran Ivanisevic estreou com vitória no Masters Series de Miami, que distribui cerca de US$ 6,5 milhões em prêmios. Ele derrotou nesta quarta-feira o francês Nicolas Escude por 2 sets a 1, com parciais 6/4, 5/7 e 7/6 (9/7). Outro que estreou com vitória foi o alemão Nicolas Kiefer, que fez 6/3 e 6/4 no russo Igor Andreev. Já o norte-americano Todd Martin ganhou do suíço Ivo Heuberger por 3/6, 6/4 e 6/2. Em outros jogos do dia, pela primeira rodada em Miami, o romeno Andrei Pavel derrotou o russo Dmitry Tursunov por 6/2 e 7/6 (7/4), o sul-africano Wayne Ferreira ganhou do holandês Raemon Sluiter por 6/3 e 6/1, o francês Thierry Ascione venceu o marroquino Hicham Arazi por 7/5 e 6/4, o croata Ivan Ljubicic eliminou o italiano Davide Sanguinetti por 6/1 e 6/3 e o russo Nikolay Davydenko passou pelo sueco Thomas Johansson por 6/2, 2/6 e 6/3.