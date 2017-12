Ivanisevic vence na volta ao circuito O croata Goran Ivanisevic teve muita dificuldade em sua primeira partida depois do título em Wimbledon. Nesta segunda-feira, ele derrotou o espanhol Francisco Clavet por 2 sets a 1 na partida de estréia dos dois no Master Series de Cincinnati. As parciais foram de 6/3, 3/6 e 7/6 (7-5). O torneio de Cincinnati - que divide U$ 2,95 milhões em prêmios teve ainda os seguintes resultados, em sua primeira rodada: Todd Martin (EUA) venceu Cecil Mamiit (EUA) por 2/6, 6/3 e 6/3. Greg Rusedski (ING) venceu David Prinosil (ALE) por 3/6, 7/6 (8-6) e 6/1. Hicham Arazi (MAR) venceu Guillermo Coria (ARG) por 7/5 e 6/2.