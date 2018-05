Ivanovic, Bencic e Vinci avançam no Torneio de São Petersburgo

As favoritas garantiram suas vagas nas semifinais do Torneio de São Petersburgo, na Rússia, nesta sexta-feira. A sérvia Ana Ivanovic, ex-número 1 do mundo, foi quem teve menos trabalho, ao superar a ucraniana Kateryna Kozlova em sets diretos, com parciais de 6/1 e 7/5.

Em busca da vaga na decisão, Ivanovic vai enfrentar neste sábado a italiana Roberta Vinci. A segunda cabeça de chave do torneio russo despachou a húngara Timea Babos por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 7/6 (7/4).

A outra semifinal terá a cabeça de chave número 1, a suíça Belinda Bencic, contra a única representante da casa que alcançou a semifinal, Daria Kasatkina. Bencic, de apenas 18 anos, derrotou de virada a local Anastasia Pavlyuchenkova por 6/7 (4/7), 6/4 e 6/2. Já Kasatkina derrubou a experiente Dominika Cibulkova, da Eslováquia, por 4/6, 7/5 e 6/3.