Ivanovic arrasa Sharapova e vai à final em Roland Garros

A russa Maria Sharapova foi massacrada pela sérvia Ana Ivanovic, nesta quinta-feira, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, e acabou sendo eliminada nas semifinais do Grand Slam de Roland Garros. A atual número dois do ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA) nunca conseguiu avançar à decisão do torneio francês. Ivanovic, que bateu pela segunda vez Sharapova pelo circuito - ela já havia sofrido uma derrota e ganho outro confronto contra a adversária -, pegará na final Justine Henin, cabeça-de-chave número 1 e primeira do mundo. A belga, atual campeã em Roland Garros, superou a sérvia Jelena Jankovic com duplo 6/2. O primeiro serviço foi fundamental para a vitória de Ivanovic. Ela confirmou 77% dos saques, contra apenas 44% de Sharapova. O domínio foi ampliado na segunda parcial, quando a sérvia de apenas 19 anos conseguiu 83% de aproveitamento, contra 43% da adversária. Nervosa, a musa russa ainda obteve diversos erros não-forçados ao perder bolas fáceis. "Pensei que o jogo seria mais disputado", comentou Ivanovic. "Foi uma grande partida da minha parte. Também tive sorte porque ela é uma jogadora muito difícil. Estou muito contente de ter conseguido ganhar desta forma. Sabia que teria que jogar com muita agressividade para evitar que a minha rival aproveitasse as chances. Por sorte consegui abrir uma boa vantagem no segundo set ao fazer 4 a 0", acrescentou. O confronto entre Ivanovic e Henin será o segundo pelo circuito da WTA. No único já disputado, a belga levou a melhor ao ganhar da adversária no Torneio de Warsaw (Polônia), em 2005. Atualizada às 12h30