Ivanovic bate Halep e elimina favorita ao título em Dubai

Com um tênis de alto nível, Ivanovic precisou de 1h52min de partida para vencer. Foram quatro quebras de serviço para a sérvia número 17 do mundo, que venceu a rival, terceira colocada do ranking, pela terceira vez na carreira, em cinco partidas disputadas entre elas.

Na próxima fase, as quartas de final, Ivanovic terá tarefa teoricamente mais simples. Ela enfrentará a checa Barbora Strycova, número 47 do mundo, que eliminou nesta quarta-feira a alemã Julia Goerges por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/1.

A quarta não foi mesmo nada boa para as favoritas em Dubai. As quatro principais cabeças de chave do torneio foram eliminadas precocemente. Segunda delas, a espanhola Garbiñe Muguruza não resistiu à ucraniana Elina Svitolina e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. Agora, Svitolina duela com a norte-americana Coco Vandeweghe.

A também espanhola Carla Suárez Navarro, terceira favorita, caiu diante da francesa Caroline Garcia em três sets: 4/6, 6/4 e 6/3. Já a checa Petra Kvitova, quarta cabeça de chave do torneio, foi eliminada pela norte-americana Madison Brengle, também de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 7/6 (7/1) e 6/3.

Com as quatro eliminações desta quarta-feira, nenhuma das cabeças de chave do Torneio de Dubai alcançou as quartas de final. A suíça Belinda Bencic (quinta favorita), a checa Karolina Pliskova (sexta), a italiana Roberta Vinci (sétima) e a russa Svetlana Kuznetsova (oitava) já haviam caído precocemente.