Ivanovic bate Kerber e faz semi com Sharapova em Madri

Número 16 do mundo, Ivanovic superou Kerber, sexta colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 57 minutos. A alemã sofreu com o seu saque na partida, tanto que cometeu seis duplas-faltas e venceu apenas 15% dos pontos disputados no segundo serviço. Agora, nas semifinais, a sérvia terá que superar o seu retrospecto negativo diante de Sharapova, que lidera o confronto direto por 6 a 2.

Já Errani teve um pouco mais de dificuldades para avançar. A número 7 do mundo precisou de 1 hora e 17 minutos para vencer Makaraova, 24ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Na semifinal deste sábado, a italiana vai encarar Serena pela quinta vez e buscará a sua primeira vitória diante da número 1 do mundo.