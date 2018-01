Ivanovic é eliminada e Wozniacki avança às semifinais em Tóquio

Nesta sexta-feira, a número 12 do mundo voltou a ser derrotada pela eslovaca Dominika Cibulkova, que a havia eliminado no US Open. Ela perdeu para a 46ª colocada no ranking da WTA por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, em 1 hora e 50 minutos.

Assim, Cibulkova avançou às semifinais em Tóquio e fez 4 a 2 no confronto direto com Ivanovic. Em busca de uma vaga na decisão, ela terá pela frente a polonesa Agnieszka Radwanska, número 13 do mundo, que superou a checa Karolina Pliskova, 11ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

A outra semifinal do Torneio de Tóquio também está definida. Número 6 do mundo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki derrotou a alemã Angelique Kerber, nona colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/3. A sua adversária vai ser a suíça Belinda Bencic, número 15 do mundo, que venceu a espanhola Garbiñe Mugruza, oitava colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/1.

GUANGZOU - Ex-líder do ranking da WTA, a sérvia Jelena Jankovic está classificada para a decisão do Torneio de Guangzou, na China. A número 25 do mundo superou a belga Yanina Wickmayer, 56ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 7/5, em 2 horas e 19 minutos.

Sua adversária na decisão vai ser a checa Denisa Allertova, 77ª colocada no ranking. Nesta sexta, ela avançou para a decisão ao bater a italiana Sara Errani, número 17 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

O confronto entre Jankovic e Allertova é inédito. A sérvia buscará o seu segundo título em 2015, temporada em que foi campeã em Nanchang, na China. Já Allertova ainda tenta levar o primeiro troféu da sua carreira em torneios de nível WTA.

TORNEIO DE SEUL - Outra competição do circuito da WTA realizado nesta semana, o Torneio de Seul já tem as suas semifinais definidas. A romena Irina-Camelia Begu, que passou pela sueca Johanna Larsson (6/4 e 7/5), vai encarar a belga Alison Van Uytvanck, que venceu a russa Elizaveta Kulichkova (6/1, 4/6 e 6/2).

Já a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, que bateu nesta sexta-feira a alemã Mona Barthl (6/4, 3/6 e 6/1), medirá forças com a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, que eliminou a norte-americana Sloane Stephens (6/3 e 6/2).