Ivanovic é eliminada na estreia de torneio na Tailândia Principal favorita ao título, a tenista sérvia Ana Ivanovic foi eliminada logo na estreia do Torneio de Pattaya, nesta quinta-feira, na Tailândia. Ex-líder do ranking mundial (ocupa hoje o 13º lugar), ela era a cabeça de chave número 1 do WTA tailandês, mas acabou perdendo para a japonesa Ayumi Morita por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/3.