Ivanovic é eliminada na estreia no Torneio de Dubai A sérvia Ana Ivanovic, ex-número 1 do mundo, não conseguiu passar da primeira rodada do Torneio de Dubai, nesta terça-feira. Ela foi eliminada pela suíça Patty Schnyder, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/2) e 6/2, em quase duas horas de partida.