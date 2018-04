Ivanovic e Lisicki estreiam com vitória em Stuttgart A sérvia Ana Ivanovic, ex-número 1 do mundo, estreou com vitória no Torneio de Stuttgart nesta terça-feira. Ela mostrou boa forma no saibro alemão ao superar a ex-Top 10 Andrea Petkovic, tenista da casa, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.