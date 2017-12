Ivanovic perde de novo na estreia e dá adeus ao Torneio de Sydney

A checa Karolina Pliskova, 11ª colocada no ranking da WTA, derrotou a sérvia Ana Ivanovic, número 16 do neste domingo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h20 de partida, na primeira rodada do Torneio de Sydney, na Austrália.

Pliskova, cabeça de chave número cinco da competição, agora vai encarar a espanhola Lara Arruabarrena, que veio do qualifying. Já a ex-número 1 do mundo amargou a segunda eliminação precoce no ano - na semana passada, ela também caiu na primeira fase no Torneio de Auckland.

Também neste domingo a francesa Caroline Garcia derrotou a compatriota Kristina Mladenovic por 2 sets a 0 (7/6 e 6/4). Agora, ela terá pela frente a romena Simona Halep, cabeça de chave número 1, que entra direto na segunda rodada.

Duas veteranas também venceram pela primeira rodada em Sydney. Duas vezes campeã do torneio, a russa Svetlana Kuznetsova bateu com facilidade a australiana Tami Patterson por 6/2 e 6/0 em apenas uma hora de partida. E a sérvia Jelena Jankovic finalmente conseguiu derrotar a norte-americana CoCo Vandeweghe por 6/3 e 6/4. Vandeweghe havia vencido os últimos três confrontos entre as tenistas.

Campeã em 2014, a búlgara Tsvetana Pironkova passou dificuldades, mas venceu a ucraniana Lesia Tsurenko por 7/6 (8/6) e 6/2. Na fase seguinte, ela aguarda pela vencedora do duelo entre a suíça Belinda Bencic, cabeça de chave número oito, e a croata Mrjana Lucic-Baroni.

A única favorita que perdeu na primeira rodada foi a suíça Timea Bacsinsky, número seis do ranking. Ela foi derrotada pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por duplo 6/1. Agora, ela enfrentará a vencedora do jogo entre a australiana Daria Gavrilova e a porto-riquenha Monica Puig.