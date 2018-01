Ivo Heuberger: 1º obstáculo de Guga O tenista suíço Ivo Heuberger será o primeiro adversário do brasileiro Gustavo Kuerten no Torneio de Roland Garros. Guga, que busca o quarto título no Grand Slam francês, deve fazer sua estréia na tradicional competição na segunda-feira. Heuberger, ex-namorado da também tenista suíça Martina Hingis, ocupa a 116ª colocação no ranking da ATP e a 97ª na Corrida dos Campeões. Quem não teve sorte foi André Sá, que terá logo na primeira rodada de enfrentar o australiano Lleyton Hewitt, número 1 do mundo. Fernando Meligeni fará sua estréia contra o francês Nicolas Escude, enquanto Flávio Saretta aguarda o adversário que vem do qualifying. Outros destaques: Marat Safin x Michael Llodra, Juan Carlos Ferrero x Jean Lisnard, Andre Agassi x qualifying e Roger Federer x Hicham Arazi. No feminino, a norte-americana Jennifer Capriati encara Marissa Irvin, enquanto Venus Williams enfrenta Bianka Lamade.